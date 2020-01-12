الكويت تضخ استثمارات قياسية لحفر آبار النفط

قال مصدر مسؤول إن شركة نفط الكويت حققت قفزة قياسية في حفر الآبار، سواء التطويرية أو الاستكشافية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن الشركة قامت بحفر 2482 بئراً بقيمة 3.4 مليار دينار (11.2 مليار دولار أميركي)، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف المصدر أن خطط تطوير المكامن النفطية لدى شركة نفط الكويت تخضع لمراجعات دورية منتظمة، تضمن حسن أداء المكامن وتكفل في الوقت ذاته المحافظة على تدفق النفط.

وأشار إلى أن تكلفة حفر البئر الواحدة تبلغ في المتوسط نحو 1.5 مليون دينار. وذكر أن شركة نفط الكويت قامت بحفر 444 بئراً للنفط الخام والغاز خلال السنة المالية الماضية في جميع مناطق عمليات الشركة من خلال استخدام 108 منصات حفر وصيانة الآبار (65 جهاز حفر و43 جهاز صيانة آبار الحفر).