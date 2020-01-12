رئيس "المتقدمة" للعربية: أسعار البتروكيماويات مرشحة للارتفاع بـ2020

توقع رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، أن يؤدي التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى تحسن الطلب في الصين وفي العالم على البتروكيماويات.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، إن أسعار البتروكيماويات انخفضت خلال الربع الرابع من 2019، ومازالت مستقرة عن هذا المستوى الذي يعد الأقل في مستويات أسعار البتروكيماويات خلال سنوات.

واستبعد الملحم تراجع أسعار البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تحسن الأسعار بعد تحسن الطلب عقب توقيع اتفاق بين الصين والولايات المتحدة.

وأوضح أن الشركة تحاول دائما تحسين كفاءة التشغيل لدى المصانع وتخفيض المصاريف لمواجهة أي تقلبات في الأسعار تكون غير مواتية للشركة.

وأكد أن هامش الربح خلال الربع الرابع من العام الماضي كان جيدا، وكان من أعلى الهوامش خلال العامين الماضيين، موضحا أن الهامش بين البروبلين والبولي بروبلين هو 730 دولارا، وهو جيد للشركة.

وتقوم الشركة بشراء البروبيلين من السوق المحلي أو من الخارج، وتستخدمه لتصنيع البولي بروبلين.