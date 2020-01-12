سيتي غروب: الطلب على النفط يزيد 500 ألف برميل عند حل النزاع التجاري

توقعت مجموعة سيتي غروب أن يكون عام 2020 إيجابيا للسلع، مشيرة إلى أن السياسات التحفيزية لكل من الولايات المتحدة والصين، من شأنها دعم النمو العالمي.

وتزداد أهمية واشنطن وبكين لأسواق السلع هذا العام، بحسب سيتي غروب، عند توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما هذا الأسبوع. ويتوقع البنك الأميركي ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المعادن والمنتجات الزراعية عند حلحلة ملف النزاع التجاري.

رغم كل ذلك، يرى سيتي غروب عدداً من المخاطر، التي يمكن أن تؤثر على أسواق السلع وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية.