وكالة الطاقة الدولية: الفائض في معروض النفط مليون برميل

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن سوق النفط العالمية مزودة بشكل جيد، مضيفاً أن الفائض في المعروض يبلغ نحو مليون برميل يومياً، وهو ما سيساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح بيرول أن أسعار النفط ارتفعت في الفترة الأخيرة، بسبب الأحداث الجيوسياسية ولكنها عادت وانخفضت.

هذا وتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية تباطؤ وتيرة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري على الرغم من أن الولايات المتحدة ستبقى المنتج الأكبر.

موضوع يهمك قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن نمو طلب الهند على النفط سيتجاوز الصين بحلول منتصف العقد، مما يرشح البلد... وكالة الطاقة: نمو الطلب الهندي على النفط سيتجاوز الصين طاقة

في سياق آخر، أكد Birol أنه يجري محادثات مع حكومة الهند لزيادة سعة احتياطياتها البترولية الاستراتيجية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد أشارت الجمعة، إلى أن نمو طلب الهند على النفط سيتجاوز الصين بحلول منتصف العقد، مما يرشح البلد لمزيد من استثمارات المصافي لكن يجعله أكثر انكشافا على مخاطر تعطل إمدادات الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب الهندي على النفط ستة ملايين برميل يومياً بحلول 2024 من 4.4 مليون برميل يوميا في 2017، لكن من المتوقع أيضا أن يزيد الإنتاج المحلي زيادة طفيفة فحسب، مما سيزيد الاعتماد على واردات الخام.