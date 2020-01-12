API: سعر النفط هو المحرك الأساسي لصناعة النفط الصخري

أكد الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي Mike Sommers ، في مقابلة مع "العربية"، أن تقلبات أسعار النفط تقف خلف تباطؤ نشاط قطاع النفط الصخري، وذلك لأن العديد من المنتجين يعتمدون على السعر لتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وتابع: "عندما لا تكون الأسعار مرتفعة بالقدر الكافي ليشكل استمرار النمو بنفس الوتيرة السريعة جدوى اقتصادية، فهذا لن يستمر. ولكن في حال ارتفاع أسعار النفط فهذا سيزيد من الإنتاج الصخري الأميركي النفطي".

وأشار إلى أن أميركا تلبي 13 مليون برميل يومياً من الطلب العالمي على النفط البالغ 100 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن صناعة النفط الصخري ستستمر بالابتكار لتلبية الطلب المتزايد.

بالمقلب الآخر، لفت إلى أن منتجي النفط الصخري يبذلون أقصى جهد لعدم حرق الغاز المصاحب، قائلا: "أهم عناصر إنهاء حرق الغاز المصاحب في حقول النفط هو بناء البنى التحتية الضرورية في أسرع وقت ممكن".

وفي هذا السياق، أفاد بالحاجة إلى إنشاء أنابيب جديدة لنقل الغاز، قائلا: "هناك أنبوبان جديدان كبيران سيتم تشغيلهما قريبا في حوض "بيرميان".