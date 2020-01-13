أرامكو السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لتقنية البترول

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن "لدينا في صناعة النفط والغاز قدرات تؤهلنا لتولي زمام القيادة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وفي الوقت نفسه تقليل الانبعاثات، ولدينا المواهب والعقول التي تبتكر وتوجِد أفضل حلول عملية لبناء المستقبل".

جاءت تصريحات الناصر اليوم الاثنين لدى افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول، الذي تستضيفه أرامكو لثلاثة أيام في الظهران، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ويشهد المؤتمر حضور رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء وقادة صناعة الطاقة من أنحاء العالم، والموردين وشركات الخدمات، والمستثمرين في قطاع الطاقة، وحوالي 15 ألف مشارك من 70 بلداً.

ويتواكب انعقاد المؤتمر مع استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام.

وفي معرض التأكيد على ضرورة الانتقال إلى مزيج الطاقة ذي الكربون المنخفض، وإبراز الدور الذي لعبته صناعة الطاقة في خلق الازدهار الاقتصادي الذي يتمتع به العالم اليوم، قال الناصر، إنه ومن خلال "المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 أصبح لدينا منصة مثالية لإثبات أن صناعتنا يمكن أن تكون وستكون جزءًا من الحل طويل الأجل للتحديات العالمية".

وأضاف الناصر: "كجزء من التحوّل الذي يكتنفه المشهد العالمي للطاقة، سيستمر النفط والغاز في الاضطلاع بدورٍ مهمٍ لفترة طويلة قادمة ونحن ندخل عصرًا جديدًا للطاقة. ولدينا القدرات التي تؤهلنا لأن نتولى زمام القيادة فيما يتعلق بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة إلى جانب الحرص على تقليل الانبعاثات، وأنا على ثقة بأن لدينا المواهب الشابة والعقول التي تبدع وتبتكر وتطور، فقد أصبح الابتكار ضرورة من أجل إيجاد أفضل الحلول العملية بما يحقق استدامة الطاقة وتوفرها بكميات موثوقة ومعايير بيئية لتحقيق جودة الحياة والازدهار لبلايين الناس حول الأرض".

وشارك الناصر في جلسة عامة مع عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين في صناعة الطاقة لمناقشة موضوع مؤتمر هذا العام: "نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة".

كما سيتضمن جدول أعمال المؤتمر مشاركات لقياديين في أرامكو السعودية، وهم النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج، المهندس محمد يحيى القحطاني، وكبير مسؤولي التقنيات الرقمية، المهندس نبيل النعيم، ونائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير، المهندس ناصر النعيمي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يُنظِّم ولأول مرة ورش عمل تناقش تعزيز التنوّع والانتماء في قطاع النفط الخام والغاز، وهو مجال أسهمت أرامكو السعودية بتقدمه كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.