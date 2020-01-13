الإمارات تبرم اتفاقاً مع اليابان لتخزين 8.1 مليون برميل نفط

وقعت الإمارات واليابان، اليوم الاثنين، اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ومثّل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية التي جرت في قصر الوطن وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، فيما مثل الجانب الياباني وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني ماكيهارا هيكي.

وتهدف الاتفاقية إلى تخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية، إضافة إلى تعزز العلاقات الثنائية وتعزز أمن الطاقة في اليابان، ودعم تجارة وتداول النفط والغاز على نطاق دولي أوسع.

يجدد الاتفاق ويتوسع في ترتيب سابق بين الجانبين لتخزين النفط الخام انتهى في 2019.

وبموجب الاتفاق الجديد، البالغة مدته ثلاث سنوات، تستطيع أدنوك تخزين النفط الخام في المنشآت اليابانية وبيعه إلى عملائها، شريطة أن تزود السوق اليابانية بكميات محددة إذا حدث نقص في إمدادات النفط هناك.