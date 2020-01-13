ما هي العناصر الهامة للدخول بنظام طاقة مستدام؟

انطلقت اليوم الاثنين في أبوظبي فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020" الذي يقام تحت عنوان "تسريع وتيرة التنمية المستدامة".

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم، ويجمع خلال فعالياته على مدى أسبوع كامل صناع السياسات والمتخصصين في المجال ورواد التكنولوجيا والاستدامة من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل الاستدامة.

وقال محمد الطعاني، أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة في لقاء مع "العربية": "الدول العربية مطالبة بنهج جديد للاستدامة لأن الاستدامة تعتمد على أمن الطاقة والمياه والغذاء وكذلك الحفاظ على البيئة".

وأضاف الطعاني "الدول العربية بدأت بخارطة طريق للطاقة المتجددة وجب أن تكون بعناية حتى تستفيد فعلا من الأموال المرصودة التي ستتعدى 700 مليار في الدول العربية للاستثمار في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. للاستثمار في الطاقة المتجددة يجب التفكير في المدن الذكية التي أساسها الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والشبكات الذكية، وهو ما سمي الهيئة العربية للاستراتيجية الموحدة للطاقة المتجددة".