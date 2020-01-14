"طاقة": فرص بملياري ريال في مجال "التكسير الهيدروليكي"

أعلنت شركة خدمات التصنيع والطاقة (طاقة) اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية جديدة مع شركة المنصوري للخدمات البترولية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، والذي تستضيفه المملكة لأول مرة هذا العام.

وتنص الاتفاقية بحسب بيان صحافي صادر عن الجانبين، على إقامة تحالف بين شركة طاقة وشركة المنصوري للخدمات البترولية، وخدمات حقول النفط وصناعة النفط والغاز ومقرها دولة الإمارات.

وسوف يوفر التحالف بين شركة طاقة والمنصوري حلول التكسير الهيدروليكي والتحفيز المتكاملة للعملاء، من خلال دمج خبرات وإمكانات الشركتين في الجيولوجيا والهندسة النفطية، وإدارة مواقع الآبار النفطية واختبارات التدفق العكسي، إضافة إلى الأنابيب الملتفة، والتثقيب، وخدمات التثقيب ومعداتها.

وسوف توحد الشركتان خبراتهما لتلبية احتياجات سوق التكسير الهيدروليكي المتنامي والمتوقع أن يصل حجمه إلى 2 مليار ريال نهاية العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طاقة خالد نوح، إن هذه الشراكة سوف تساهم في توسيع نطاق خبرات طاقة ما يساعدنا في الولوج إلى سوق التكسير الهيدروليكي في السعودية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة المنصوري للخدمات البترولية، نبيل العلوي، إن الشراكة سوف تساعد في توسيع قاعدة عملائنا عبر تقديم الحلول المتكاملة المتعلقة بالتكسير الهيدروليكي والتحفيز.

ويقام المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2020 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بين تاريخ 13 و15 يناير 2020 في معرض الظهران في السعودية.