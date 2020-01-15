إنتاج النفط الأميركي يقفز لـ 13 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 13 مليون برميل يومياً.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن مخزونات البنزين في منطقة ساحل الخليج الأميركي ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى مسجل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيزيد 1.06 مليون برميل يومياً في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 13.30 مليون برميل يومياً، متجاوزا التوقع السابق للإدارة والذي كان لزيادة قدرها 930 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج 410 آلاف برميل يومياً في 2021 ليصل إلى 13.71 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة المعلومات.

وقالت ليندا كابوانو مديرة الإدارة في بيان "من المتوقع نمو معروض النفط العالمي واستهلاكه في 2020، حيث سيعوض معروض المنتجين غير الأعضاء في أوبك، خاصة الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا، إثر تراجع إنتاج أوبك وزيادة".

وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة على السعودية وروسيا.

وتتوقع الإدارة ارتفاع طلب الولايات المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى 160 ألف برميل يومياً في 2020 إلى 20.64 مليون برميل يومياً، بينما كان التوقع السابق لزيادة 170 ألف برميل يومياً إلى 20.75 مليون برميل يوميا.