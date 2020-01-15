أوبك+ تبدأ محادثات لدراسة تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن دولا رئيسية في أوبك وحلفاء لها بدأوا نقاشا بشأن تأجيل قرار يخص تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط حتى يونيو.

وكانت الوكالة قد صرحت يوم أمس الثلاثاء، نقلًا عن مصدر لم تسمه داخل أوبك، إن المنظمة وحلفاءها قد يقررون تأجيل اجتماعهم المقبل من مارس إلى يونيو.

ونسبت "تاس" إلى المصدر قوله إن "أوبك+" قد تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط القائم حتى حزيران في حالة تأجيل اجتماع مارس.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق أنه من المبكر الحديث عن قرار مجموعة "أوبك+" بشأن تخفيض إنتاج النفط في اجتماعها المقبل، مبينا أنه ستتم مراجعة الاتفاق في مارس المقبل وفقا لما ستكون عليه الأمور حينها من حيث مستوى المخزونات، مشددا على التزام السعودية باستقرار أسواق الطاقة، وأنها تعمل بكل وسعها لضمان ذلك رغم تصاعد التوتر بالمنطقة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الأسواق مستقرة، والإمدادات كافية، وأن السعودية تحافظ على طاقة إنتاجية فائضة.

وقال إن المملكة التزمت في اجتماع أوبك الأخير بإنتاج 9.7 مليون برميل، مما يعني أن لديها طاقة فائضة تصل إلى 2.256 مليون برميل طاقة إنتاجية غير مستغلة.

وأضاف أنه ستتم مراجعة اتفاق (أوبك +) في 4 مارس المقبل، مبينا أن الاستقرار له مفاهيم متعددة، وقال "بالنسبة للسعودية الاستقرار هو استمرار العرض والطلب، وأن لا تتعرض الأسواق للتذبذبات الكبيرة بين حين وآخر".