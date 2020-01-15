وزير الطاقة الإماراتي يتوقع اجتماعاً إيجابياً لأوبك في مارس

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع اجتماعا إيجابيا حين تعقد "أوبك+" اجتماعها القادم في مارس.

وأضاف سهيل المزروعي للصحافيين على هامش مؤتمر للقطاع في أبوظبي، أن بمقدور منظمة أوبك وحلفائها، المجموعة التي تعرف بـ "أوبك+"، فعل كل ما يلزم لتحقيق التوازن في سوق النفط.

وقال المزروعي إن أوبك تراقب إنتاج النفط من خارج أوبك وخصوصا من الولايات المتحدة.

وإلى ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا نية لتأجيل اجتماع "أوبك+" المقرر في مارس.

وأضاف للصحافيين "لم يتواصل أحد معنا بشكل رسمي أو غير رسمي. نفترض أن هناك اتفاقات على أن نجتمع في مارس".

كانت وكالة تاس الروسية، قد قالت أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدر في أوبك لم تذكره بالاسم، إن أوبك وحلفاءها قد يقررون تأجيل اجتماع مقبل لمناقشة السياسة من مارس إلى يونيو.