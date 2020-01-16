وكالة الطاقة: عاملان يحميان سوق النفط من الصدمات السياسية

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية، سيساعدان السوق في مواجهة الصدمات السياسية، مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.



وأوضحت الوكالة، اليوم الخميس التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري، "خطر رئيسي في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو".



وتابعت "سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط 5 أعوام بـ9 ملايين برميل توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية".

إنتاج أوبك النفطي

وذكرت وكالة الطاقة أن إنتاج أوبك النفطي هبط في ديسمبر 180 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 29.44 مليون برميل يومياً.



ولفتت إلى أن الطلب على نفط أوبك يتجه للانخفاض إلى 28.5 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من 2020.

ووفق الوكالة، تتجه إمدادات المنتجين المستقلين تتجه للارتفاع من مليوني برميل في 2019 إلى 2.1 مليون برميل يوميا في 2020.





29.3 مليون برميل إنتاج نفط "أوبك"

وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يتجاوز إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الطلب عليه حتى إذا التزمت الدول الأعضاء في المنظمة تماما باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.



وقالت "حتى إذا التزموا تماماً بالتخفيضات سيظل هناك تراكم قوي في المخزونات على الأرجح خلال النصف الأول من 2020".



وتتوقع الوكالة أن يبلغ إنتاج نفط أوبك 29.3 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني أي ما يزيد 700 ألف برميل على الطلب المتوقع له.



لكن الوكالة قالت إن إمدادت النفط العالمية انخفضت 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول على أساس شهري إذ كبحت السعودية الإنتاج إضافة إلى تراجع موسمي في إنتاج الوقود الحيوي.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020 عند 1.2 مليون برميل يوميا بفعل ضعف الأسعار وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي وإحراز تقدم في تسوية الحرب التجارية.



الطلب العالمي

وبحسب الوكالة، ارتفع الطلب العالمي على النفط 955 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 101.1 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

بينما أشارت إلى أن طلب الدول المتقدمة على النفط يتجه للانخفاض 115 ألف برميل يوميا في 2019، لكنه سينمو 275 ألف برميل يوميا في 2020.



استهلاك المصافي

وتراجع استهلاك المصافي من الخام في الربع الرابع من 2019، بمقدار 230 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، وسيرتفع في 2020 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.