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المسماري: إقفال حقول النفط بليبيا خطوة جبارة من الشعب

المصدر: بنغازي (ليبيا) – رويترز
ميناء الزويتينة النفطي الليبي "أرشيفية"
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أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الجمعة، أن إقفال موانئ وحقول النفط "خطوة جبارة من الشعب الليبي". وأضاف: "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط. نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي".

من جهته، قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من السبت، وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميا.

خسارة 700 ألف برميل يومياً

وذكر المصدر أن إغلاق الموانئ باستثناء ميناء زويتينة جاء بناء على أمر من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والذي يسيطر على شرق ووسط البلاد.

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وكان مهندس بميناء الزويتينة النفطي الليبي قال لرويترز إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه الجمعة.

ودعا شيوخ قبائل في شرق وجنوب ليبيا، الخميس، لإغلاق الموانئ احتجاجاً على ما وصفوه باستغلال حكومة الوفاق لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.

وتستعد العاصمة الألمانية برلين، الأحد، لاستضافة مؤتمر حول ليبيا، بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، لاسيما عبر تقديم الدعم العسكري.

كما سيتم اقتراح حظر على توريد الأسلحة لأطراف النزاع، والعمل على إيجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الحل العسكري.

وتعاني ليبيا التي لديها أحد أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية.

وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 280 شخصاً قتلوا، إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلاً عن نزوح 146 ألفاً.

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كلمات دالّة

#ليبيا, #ميناء_الزويتينة_النفطي
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