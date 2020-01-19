قبرص: قطعنا شوطاً كبيراً لتصدير الغاز إلى مصر

قال وزير الطاقة القبرصي، يورغوس لاكوتريبس، إن مشروع خط غاز "إيست ميد" في مرحلة الدراسات التقنية لتحديد التكلفة والمشترين للغاز.

وأضاف لاكوتريبس في مقابلة مع "العربية" أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في تطوير حقل "أفروديت" وعملية نقل الغاز منه إلى محطة التسييل في مصر.

وفيما يتعلق بخط غاز "إيست ميد" قال الوزير القبرصي، إن بلاده وقعت منذ أسبوعين "اتفاقية على مستوى الحكومات بين 4 دول هي قبرص واليونان وإسرائيل، وإيطاليا ستوقع أيضا قريبا جدا، وهذه الاتفاقية مشابهة لتلك التي وقعناها مع مصر منذ عام".

وأضاف أنه جرى توقيع اتفاقية على مستوى الحكومات لخط الغاز بين مصر وقبرص، واصفاً خط غاز "إيست ميد" بأنه مشروع في مرحلة الدراسات التقنية لتحديد التكلفة بشكل دقيق، وأيضا لإيجاد المشترين للغاز، و"عندما ننتهي من ذلك سننتقل لمرحلة قرار الاستثمار النهائي والتي من المتوقع أن تحدث في عام 2021".

وتحدث عن تقدم كبير من جانب قبرص في عملية نقل الغاز من حقل "أفروديت" إلى محطة تسييل الغاز "إدكو" في مصر.

وكانت هناك اتفاقية مبدئية بين المنتجين في "أفروديت" وشركة "شل" في مصر، كما انتقلت المحادثات إلى المستوى التالي، وجزء من هذه المحادثات يتضمن الأنابيب التي ستصل بين "أفروديت" والسواحل المصرية.