ماذا قال وزير بترول مصر عن "غاز شرق المتوسط"؟

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن منتدى غاز شرق المتوسط سيساهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية من محطات إسالة وشبكات لتجارة الغاز خاصة في مصر.

وأضاف الوزير الملا في مقابلة مع "العربية" أنه قد تم دعوة مصر للمشاركة في خط East Med ولكن القرار لن يتم اتخاذه قبل الانتهاء من الدراسات النهائية للمشروع.

واعتبر أن منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعزز تجارة الغاز، لن يكون له دور في التحكم في السوق أو تحريك أسعار الغاز.

وقال إن التنسيق المصري يجري مع قبرص لنقل إنتاج "أفروديت" إلى مصر بحلول 2025.