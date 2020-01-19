"البترول الكويتية" تؤهل الشركات لصيانة ميناءي "عبد الله" و"الأحمدي"

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية "knpc"، عن القيام بإجراءات التأهيل للشركات المحلية والخليجية والعالمية للقيام بأعمال الصيانة الميكانيكية خلال فترات التوقف لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.

وطلبت الشركة من المقاولين توفير كافة العمالة والأدوات لتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية لمصافيها مع ما يتناسب مع حجم العمل المطلوب، مشددة على ضرورة أن يلتزم مقاول التنفيذ بالطرق الآمنة في عمليات المشروع بما يتناسب مع إجراءات الصحة والسلامة والبيئة والمتبعة، بحسب ما ورد في صحيفة "السياسة".

ويشترط أن تكون الشركة من أصحاب الاختصاص وممارسة أعمال المقاولات المتخصصة في الأعمال الميكانيكية والصيانة على أن تختار البترول الوطنية شركة أو أكثر ممن يتمتعون بالخبرات الفنية والقدرات المالية لتنفيذ مثل تلك المشاريع حسب نظام العمل لدى الشركة.