ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في العراق وليبيا

ارتفعت أسعار النفط إثر تعطل الإمدادات من ليبيا، وتصاعد التوترات في العراق، بالإضافة إلى استمرار التصعيدات النفط الأميركية الإيرانية.

وقال رئيس جمعية البترول اليابانية، اليوم الاثنين، إن ارتفاع إنتاج أوبك قد يعوض اضطراب إمدادات النفط في ليبيا والعراق، مما يقلص التأثير على أسواق النفط العالمية.



وأوضح رئيس جمعية البترول، تاكاشي تسوكيوكا، في مؤتمر صحافي، أن "أسعار النفط ربما تتقلب بسبب الحوادث في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق كثيراً إزاء توازن العرض والطلب، إذ إن بمقدور أوبك تغطية العجز (من ليبيا والعراق)".

موضوع يهمك قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، إن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا... مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا سيهبط لـ72 ألف برميل يوميا خلال أيام طاقة



ولفت تسوكيوكا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة إيدميتسو كوسان، إلى أن شركات التكرير اليابانية ربما تشتري نفطاً من الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية، إذ إنها استخدمت هذا النفط في السابق.



وشرع حقلان نفطيان كبيران بجنوب غربي ليبيا في وقف إنتاجهما أمس الأحد بعد أن أغُلق خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج البلاد إلى جزء ضئيل من مستواه الطبيعي وفقا لما قالته المؤسسة الوطنية للنفط.



وتوصلت الكويت والسعودية الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن المنطقة المحايدة المشتركة بينهما، سيسمح باستئناف الإنتاج من حقلين نفطيين يمكنهما ضخ ما يصل إلى 0.5% من إنتاج النفط العالمي.