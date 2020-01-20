دراغون أويل للعربية: سنضخ استثمارات بمليار دولار في 5 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل، علي راشد الجروان، إن الشركة تتطلع لزيادة إنتاجها من مناطق امتياز شركة "جابكو" بخليج السويس، والتي استحوذت عليها من "BP" البريطانية، من 60 ألف برميل يوميا حاليا إلى 75 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن الشركة قد تسعى إلى زيادة تواجدها في مصر إذا رأت فرصة مناسبة من خلال مزايدات وزارة البترول، واصفا التجربة في مصر بـ"الإيجابية".

موضوع يهمك أعلنت شركة "دراغون أويل"، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات... "دراغون أويل" تستحوذ على "بي بي مصر" بـ850 مليون دولار شركات

وأكد في لقاء مع "العربية"، سنضخ استثمارات بمليار دولار خلال 5 سنوات.

وقال الجروان: "أسعار البترول ستتراوح في نطاق 60 إلى 70 دولارا في 2020".

وكانت شركة "دراغون أويل"، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، قد أعلنت الأسبوع الماضي نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" في منطقة خليج السويس.

وبموجب هذا الاتفاق، قامت "دراغون أويل" بالاستحواذ على 100% من حقوق شركة "بي بي مصر" في صفقة قيمتها 850 مليون دولار (3.12 مليار درهم) وبتمويل ذاتي، ولتصبح شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلاً من شركة "بي بي" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.