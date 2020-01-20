مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا سيهبط لـ72 ألف برميل يوميا خلال أيام

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، إن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق منشآت نفطية.

وأضاف المتحدث أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا قبل أن تُغلق موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا.

وأفادت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء يوم الاثنين بأن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين.

وقالت الوثيقة إن أفرادا تحت إشراف حرس المنشآت النفطية أغلقوا خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة.

موضوع يهمك أعلن "حراك غضب فزان"، اليوم الأحد، إغلاق حقل الشرارة النفطي والفيل الواقعين جنوب غربي ليبيا، وذلك احتجاجاً على عدم... ليبيا.. إغلاق أكبر حقل للنفط وتوقعات بانهيار الإنتاج المغرب العربي

وفي وقت سابق، قال شيوخ القبائل المتحالفون مع حفتر إن حكومة فائز السراج متهمة باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى قرار تركيا إرسال جنود ومقاتلين من سوريا إلى غرب ليبيا.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من إغلاق الموانئ في شرق ليبيا.

ونقل بيان أصدرته المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي. المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس للابتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطا من الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على أغلب الموانئ النفطية.