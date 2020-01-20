مصر توقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط بـ 452 مليون دولار

وقع وزير البترول المصري طارق الملا 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية، عبر حفر 38 بئراً، باستثمارات حدها الأدنى 452.3 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 84 مليون دولار.

وقال الملا، في بيان، صادر اليوم الاثنين، إنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليه 2014 وحتى الآن 79 اتفاقية بترولية ، فضلاً عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقا.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الأولى بمنطقة شرق حورس بالصحراء الغربية، وجرى توقيعها مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.5 مليون دولار ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.

أما الاتفاقية الثانية، بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، وجرى توقيعها مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 7.8 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار.

ويقع نطاق الاتفاقية الثالثة بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، وجرى توقيعها مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.7 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.

أما الاتفاقية الرابعة، فيقع نطاقها بمنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالي 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 9 آبار.

والاتفاقية الخامسة، هي تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية، وتم توقيعها مع هيئة البترول وشركة أباتشي باستثمارات حدها الأدنى حوالي 5.5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر بئرين.

والاتفاقية السادسة، هي تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية، وجرى توقيعها مع هيئة البترول وشركة أباتشي باستثمارات حدها الأدنى حوالي 50.8 مليون دولار ومنحة توقيع 6 ملايين دولار لحفر 8 آبار.

والاتفاقية السابعة بمنطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالي 129 مليون دولار ومنحة توقيع 3 ملايين دولار لحفر بئرين. والاتفاقية الثامنة بمنطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتى شل وبتروناس باستثمارات حدها الأدنى حوالي 180 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

أما الاتفاقية التاسعة، فهي عبارة عن تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتي شل وبي بي.