انحسار مخاوف المعروض والتطمين الليبي يهبطان بالنفط نحو 1%

تراجعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الثلاثاء، مع توقع المحللين عودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف عقب إعلان البلد المصدر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 62 سنتا بما يعادل حوالي 1% إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، أمس الاثنين. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.7% إلى 58.12 دولار.

وقال محلل السوق في أواندا إدوارد مويا: "الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية".

موضوع يهمك قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، إن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا... مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا سيهبط لـ72 ألف برميل يوميا خلال أيام طاقة

وكان حقلا نفط رئيسيان في جنوب غرب ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيرا، حسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

وتقول وثيقة أُرسلت إلى متعاملي النفط اطلعت عليها رويترز، يوم الاثنين، إن مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل بجنوب غرب ليبيا.

وقال متحدث باسم المؤسسة إنه إذا توقفت صادرات ليبيا لفترة طويلة، فإن صهاريج التخزين ستمتلئ في غضون أيام ليتباطأ الإنتاج إلى 72 ألف برميل يوميا.

ووصل الإنتاج الليبي إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الفترة الأخيرة.