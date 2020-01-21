وزير البترول المصري لـ "العربية.نت": مستحقات الشركات الأجنبية 200 مليون دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية وصلت حاليا إلى 200 مليون دولار.

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المستحقات انخفضت من 900 مليون دولار في يونيو الماضي، مؤكدا أنها لا تمثل حاليا أي مصدر قلق بالنسبة للحكومة المصرية.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة تتجاوز 77% في المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر خلال ستة أشهر فقط، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في يونيو 2018، و2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017. وكانت الحكومة تسعى إلى سداد كامل التزاماتها تجاه شركات النفط الأجنبية بنهاية العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن مصر تستورد حاليا 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من إسرائيل.

وأعلنت مصر في 15 يناير الجاري عن بدء استيراد الغاز من إسرائيل. وجاء ذلك بعد عامين تقريبا من توقيع اتفاق بين البلدين لتصدير الغاز لمصر بقيمة بلغت 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.