وزير الطاقة السعودي: روسيا لن تنسحب من اتفاق النفط

قال وزير الطاقة السعودي يوم الثلاثاء إنه على دراية بأنه لا أحد في روسيا يفكر في الانسحاب من اتفاق أوبك+ في مارس المقبل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن من المهم لأوبك+ أن تجتمع في مارس لمراجعة اتفاقها الحالي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

من جهته قال فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، إن فائضاً قدره مليون برميل يوميا في سوق النفط من المتوقع أن يكبح صعود الأسعار في النصف الأول من 2020.

وأبلغ بيرول "رويترز غلوبال ماركتس" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن من غير المتوقع أن تصعد الأسعار بشكل كبير في ظل "أوضاع عادية"، رغم أن تطورات غير متوقعة، مثل تزايد عدم الاستقرار في العراق، قد يغير الوضع.

وشهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اشتباكات عنيفة مؤخرا بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين للحكومة يطالبون بإصلاح النظام السياسي في البلاد.

وتوقع بيرول أن الطلب العالمي على النفط في 2020 سيزيد بحوالي مليون برميل يوميا، وأن معظم الزيادة ستأتي من الاقتصادات الناشئة.