بيرول: الاستقرار السياسي في العراق مهم جدا لأسواق النفط

أكد رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في حديث مع العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أبرز المخاطر في 2020 هي التوترات الجيوسياسية لا سيما تلك المتعلقة بالعراق والتغير المناخي.

وقال:" على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي شهدناها خلال العام الماضي، فإن أسعار النفط بقيت متماسكة عند 65 دولارا، وهو مستوى جيد للاقتصاد العالمي، ولكن ما يقلقني خلال العام الجاري في أسواق النفط هو العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية ضمن دول أوبك وينتج نحو 5 ملايين برميل يوميا من النفط حاليا، المخاطر الجيوسياسية تحيط بالعراق وأتمنى أن تواصل البلاد إنتاجها على ما هو عليه".

خوف من تعطل الإمدادات العراقية

وأعرب بيرول عن قلقه من تعطل الإمدادات العراقية، بسبب التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالعراق وتهدد الاستقرار، مؤكداً أن الاستقرار السياسي في العراق مهم جدا لأسواق النفط وللاقتصاد العالمي.



العامل الثاني برأيه، هو التغير المناخي الذي يعد من المواضيع المهمة في دافوس، قائلا: "نحن كمجتمع الطاقة علينا التعامل مع هذا التحدي، وأنا أعلم أن الحكومة السعودية مهتمة جدا بمعالجة هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة العشرين".

الفائض بحدود مليون برميل يوميا

وفي سؤال ما إذا كان يجب تمديد العمل في تخفيضات أوبك بلس، قال: "طبعا القرار يعود إلى أوبك وروسيا والدول الأخرى. ولكن بالنظر إلى العرض والطلب في 2020 أتوقع أن الفائض سيكون بحدود مليون برميل يوميا، وبالتالي سيكون عاما مريحا لأسواق النفط، ولا أتوقع قفزة في الأسعار بغياب أي مفاجآت جيوسياسية".

لا يخفي بيرول أن هناك محادثات كثيرة تتم ضمن مجموعة أوبك بلاس، البعض منها يعلن والبعض الآخر لا، ولكن بالمقابل يعتقد أن الدول الأعضاء بمن فيهم السعودية مهتمة بصحة الاقتصاد العالمي بجدية قائلا: "إنه على ثقة بأن السعودية ستقوم بالقرارات الصائبة".