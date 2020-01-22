ليبيا.. لا يمكن استئناف النفط إلا بإنهاء "الإقفالات غير القانونية"

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، بدعوات من السفارة الأميركية إلى استئناف عمليات النفط في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

لكن المؤسسة قالت في تغريدة على تويتر "لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي. وعلى كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون".

نرحب بدعوات سفارة الولايات المتحدة بليبيا لاستئناف عمليات #المؤسسة_الوطنية_للنفط. ولايمكن أن تُستؤنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضرّ بمقدرات الشعب الليبي وتتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.وعلى كل الأطراف المسؤولة انهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون https://t.co/IbvZXHR6Lk — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) January 21, 2020

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا في وقت سابق، إنها تشعر "بقلق عميق" بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم "حالة الطوارئ الإنسانية" في البلاد، ودعت إلى استئناف العمليات على الفور.



وكانت مؤسسة النفط قالت إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وإن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.

وتجاهلت أسواق النفط الأزمة في ليبيا لتغلق منخفضة وسط إمدادات عالمية وفيرة.

وقال محلل السوق في أواندا إدوارد مويا: "الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط، لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية".