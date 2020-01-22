عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

ليبيا.. لا يمكن استئناف النفط إلا بإنهاء "الإقفالات غير القانونية"

المصدر: القاهرة – رويترز
رابط مختصر

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، بدعوات من السفارة الأميركية إلى استئناف عمليات النفط في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

لكن المؤسسة قالت في تغريدة على تويتر "لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي. وعلى كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون".

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا في وقت سابق، إنها تشعر "بقلق عميق" بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم "حالة الطوارئ الإنسانية" في البلاد، ودعت إلى استئناف العمليات على الفور.

وكانت مؤسسة النفط قالت إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وإن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.

وتجاهلت أسواق النفط الأزمة في ليبيا لتغلق منخفضة وسط إمدادات عالمية وفيرة.

وقال محلل السوق في أواندا إدوارد مويا: "الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط، لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية".

كلمات دالّة

#أوبك, #النفط الليبي, #مؤسسة النفط الليبية, #خام برنت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر