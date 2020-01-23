البرازيل تسعى للتعاون مع أوبك خلال اجتماعات الرياض

قال وزير الطاقة البرازيلي، بنيتو ألبوكيركي، اليوم الخميس، إن بلاده ستناقش مع السعودية في وقت لاحق من العام الجاري سبل التعاون مع أوبك، في الوقت الذي تهدف فيه لأن تصبح واحدة من بين أكبر خمس دول مُصدرة للنفط خلال العشر سنوات المقبلة.

وخلال حديثه في نيودلهي قبل يوم، قال ألبوكيركي إنه من المتوقع أن تزيد صادرات البرازيل إلى 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام، إذ من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط 13إلى 3.5 مليون برميل يومياً. وقامت الدولة الأميركية اللاتينية بتصدير 1.1 مليون برميل يوميا العام الماضي حين أصحبت مصدراً صافياً.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إن ألبوكيركي سيجري محادثات مع مسؤولين في السعودية، أكبر منتجي أوبك، بشأن تعاون محتمل مع المنظمة عندما يزور الرياض لحضور اجتماع الطاقة لمجموعة العشرين في منتصف العام.

وقال البيان: "أشار الوزير إلى أنه ينوي حضور اجتماع وزراء الطاقة بدول مجموعةالعشرين وإنه سيتحدث مع مسؤولين سعوديين بشأن جدول أعمال الطاقة المشترك، بل ربما يتناول تعاوناً محتملا بين البرازيل وأوبك".

ولم توضح ما إذا كانت تلك المحادثات قد تؤدي لأن تصبح البرازيل عضوا بأوبك أو مجموعة أوبك+ التي تضم منتجين آخرين مثل روسيا التي تحالفت مع المنظمة لدعم الأسعار عن طريق الحد من الإنتاج.

صدر البيان بعد حديث ألبوكيركي لرويترز في أعقاب اجتماعه مع وزير النفط الهنديدارمندرا برادان أمس الأربعاء. وعندما سئل عن إمكانية انضمام البرازيل لأوبك، قال الوزير إن ذلك قد تجري مناقشته خلال زيارته للرياض في يوليو. وبسؤاله عما إذا كانت البرازيل قد تشارك في أي اتفاقيات إنتاج، قال إنها "مسألة مفاوضات".