"نوفاتك" تنافس على عقد لتطوير حقول بحرية في لبنان

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نوفاتك الروسية" ليونيد ميخيلسون أن الشركة ستنافس ضمن تحالف على عقد لتطوير حقول بحرية في لبنان، وفقاً لما نقلته وكالة تاس.

بينما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن " ليونيد ميخيلسون"، أن الشركة تقرر زيادة نسبة التوزيعات النقدية بنهاية الربع الثاني.

وأشار إلى أن الشركة سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي بمعدل يتراوح بين 1.5 و2% في 2020 وفقاً لما نُقل عن الرئيس التنفيذي، وفق ما ورد في "رويترز".

وستدشن "نوفاتك"، الوحدة الرابعة للإنتاج في محطة يامال للغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من 2020، وفقاً لما أوردته إنترفاكس.

بالمقابل، قال الرئيس التنفيذي لنوفاتك إن الشركة سترفع الطاقة الإنتاجية لمجمع أوست-لوجا بمقدار 3 ملايين طن من مكثفات الغاز وستدشنه في 2022.



إلى ذلك، ستتخذ نوفاك قرارا بشأن التمويل الخارجي لمشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي بحلول نهاية العام، وتخطط لجمع ما يتراوح بين 9 و11 مليار دولار تقريباً، وفقاً لما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التنفيذي للشركة.

يذكر أن نوفاتك هي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في روسيا.