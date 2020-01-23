وزير الطاقة: السعودية لاعب مسؤول في قطاع الطاقة دولياً

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إحدى جلسات منتدى دافوس تحت عنوان: "أولويات السعودية في قمة العشرين"، أن السعودية "لطالما كانت لاعبا مسؤولا في قطاع الطاقة دوليا".

وأفاد: "قررنا طرح أمثلة على مختلف قدراتنا في السعودية خلال استضافة قمة العشرين".

وتابع: "واعون لدورنا في المساهمة بمكافحة التغير المناخي"، قائلا: "نيوم" مثال على خطواتنا لدعم الطاقة النظيفة".

وقال: "لسنا خائفين من البرهنة عن قدراتنا كمنتج لاعب ومسؤول، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي كمنتج للنفط دون تقديم الحلول حول الانبعاثات الضارة بالمناخ".

وعاد ليؤكد على إمداد العالم بكل موارد الطاقة المتاحة، لاسيما أن 2.6 مليون من مواطني العالم لا يستطيعون الحصول على زيت الطهي النظيف، إن كان الدول الإفريقية أو غيرها من البلدان".