بعد إغلاق الموانئ.. تراجع نفط ليبيا 75%

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، السبت، عن تراجع الإنتاج النفطي الليبي بمعدل 75%، عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا الأسبوع الماضي، وفقا لبيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها المتعلق بتبعات إقفال الإنتاج، إنه ابتداء من 18 كانون الثاني/يناير الجاري وحتى 23 منه، انخفض الإنتاج من 1,2 مليون برميل إلى 320 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة 899 ألف برميل في غضون أقل من أسبوع واحد.

وأشارت إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3,9 مليون برميل.

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كما نوهت مؤسسة النفط بخسارة إجمالية نتيجة الإغلاق بلغت 256 مليون دولار في غضون 6 أيام.

وجاء الإغلاق عشية مؤتمر برلين الدولي حول إحلال السلام في ليبيا.

وأوقفت عمليات استخراج النفط وتصديره والذي تعتبر عائداته أساسية للاقتصاد الليبي عبر أربعة موانئ حيوية (البريقة وراس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة).

وبحسب الجيش الليبي، فإن الإغلاق جاء استجابة لمطالب شعبية تطالب العدالة في توزيع الثروات النفطية، إلى جانب اتهام حكومة الوفاق الوطني باستخدام عائدات النفط في تمويل الإرهاب، في إشارة إلى إرسال تركيا مرتزقة لمساندة حكومة الوفاق.

وأبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، رفضها لما وصفته بـ"الإغلاق" للمنشآت النفطية في ليبيا، وطالبت باستئناف الإنتاج وتصدير النفط "فورا".