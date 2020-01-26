الكويت.. 657 عقداً نفطياً بـ 3.2 مليار دينار خلال عام

أظهر تقرير نتائج فحص ومراجعة عقود النفط وعمولاتها في الكويت للعام المالي 2018/2019، أن إجمالي عقود القطاع النفطي بلغ 657 عقداً، بقيمة 3.2 مليار دينار، وقيمة العمولات بالعقود الواردة 84.877 مليون دينار، وعدد العقود التي تتضمن العمولة 202 عقد.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية أن حصة مؤسسة البترول الكويتية من تلك العقود بلغت 292 عقداً، بقيمة إجمالية نحو 52.688 مليون دينار، وقيمة العمولات في تلك العقود نحو 207.371 آلاف دينار في 108 عقود، متضمنة تلك العمولة.

وأظهر التقرير أن شركة نفط الكويت جاءت بعدد 198 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.805 مليار دينار، وبلغت قيمة العمولة فيها نحو 35 مليون دينار، وعدد العقود المتضمنة العمولة فيها 74 عقدا.

وأضاف أن عقود شركة البترول الوطنية الكويتية بلغت 105 عقود، بقيمة قدرها 135.326 مليون دينار وقيمة العمولة فيها 46.930 ألف دينار، وبلغت العقود المتضمنة لتلك العقود 13 عقدا.

وبين التقرير أن العقود الخاصة بشركة صناعة الكيماويات البترولية بلغت 16 عقدا قيمتها نحو 16.062 مليون دينار، ولم تتضمن نتائج الفحص أي عمولات على تلك العقود.

وبلغت قيمة عقود شركة ناقلات النفط الكويتية نحو 103.677 ملايين دينار لـ 26 عقداً، وبلغت قيمة عمولتها 210.319 آلاف دينار، وجاءت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية بقيمة إجمالية للعقود بنحو 8.236 مليون دينار، في 5 عقود لم تتضمن أي عمولات تذكر.

وبشأن عقود الشركة الكويتية لنفط الخليج فذكر التقرير أنها عقد واحد بقيمة نحو 9.338 مليون دينار ولم تتضح فيه قيمة العمولة، مضيفاً أن عقود الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بلغت 7 عقود قيمتها نحو 69.207 مليون دينار ولم تتضح قيمة العمولة.