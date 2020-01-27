ماذا قال وزير البترول المصري لـ"العربية" عن تصدير الغاز للبنان؟

أكد طارق الملا، وزير البترول المصري، أن إنتاج مصر من الغاز تجاوز الـ7 مليارات قدم مكعبة يومياً مشيراً إلى تجاوز الصادرات المليار قدم مكعبة يومياً.

وقال في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي إن صادرات مصر من الغاز تجاوزت المليار قدم مكعبة يومياً.

وأضاف الملا أن منتدى غاز شرق المتوسط تنظم إليه 7 دول والدور الأساسي لها في أكتوبر 2018 بين مصر وقبرص واليونان بمبادرة مصرية. من 2019 ونحن نبدأ الاجتماعات والهدف خلق هذا الكيان والغرض منها تنسيق السياسات التسويقية وترشيد استخدامات البنية التحتية لزيادة التعاون واستخدام البنية التحتية الموجودة في الدول وأهمها مصر.

الغاز المصري

وتابع "خط الوصل للبنان لاستيراد الغاز المصري يمر بسوريا والظروف تجعلنا لا نستطيع توصيل الغاز ونبحث طرح تصدير الغاز عن طريق البحر. أما حجم مستحقات الشركات الأجنبية بلغ أقل من 900 مليون دولار ومستوى الفاتورة الشهرية بحدود 700 مليون دولار والفرق بحدود 200 مليون دولار وبالإمكان الانتهاء منه خلال السنة الحالية. وحجم الدعم الموجة للمنتجات البترولية بلغ أقل مستوياتة لأقل من 28 مليار جنيه مصري".

وأضاف "استيراد الغاز من إسرائيل بلغ 200 مليون قدم مكعبة يومياً، فيما يتم تصدير الغاز المستورد من إسرائيل بالكامل".

الطاقة المتجددة

وحول اتفاقية المناخ، أكد الملا أن دول العالم متزمة باتفاق للالتزام بالانبعاثات. وأضاف "من هنا نبدأ جميعا باستخدام الطاقة المتجددة ونقلل من استخدام الطاقة الأحفورية التقليدية من وقود سال وغاز حراري ولكن نتحدث اليوم على 20 سنة قادمة ولكن التكنولوجيا الحديثة بدأت بلعب دور مهم بتخفض أسعار الطاقة المتجددة وتجعلها منافسة. الاقتصاد بمعظم الدول تخفض دعمها عن المحروقات وهو ما ساهم بتقليل الاستهلاك للوقود وزيادة الاستهلاك في قدرات الطاقة المتجددة. علينا خلال 20 سنة القادمة أن نحسن من استخدام الطاقة الأحفورية بمعنى أن نعظم من استخداماتنا كدول منتجة من البترول والغاز ونصنع منتجات القيمة المضافة في صناعات البتروكيماويات وغيرها من الصناعات التي تكون إضافة للاقتصاد إضافة للاقتصاد القومي للبلاد بدلا من استخدامها كوقود بالتدريج يتحول إلى كهرباء أو طاقة جديدة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح".