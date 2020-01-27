الإمارات: ينبغي عدم المبالغة بتأثير "كورونا" على النفط

عبر وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، عن "ثقته في قدرة الصين والمجتمع الدولي على السيطرة على الانتشار الحالي لفيروس كورونا".

وقال المزروعي بحسب تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، إنه "ينبغي عدم المبالغة في تأثير انتشار فيروس كورونا الصيني على طلب النفط".

ورأى وزير الطاقة الإماراتي أن على السوق "ألا تبالغ في رد الفعل على الأثر المحتمل لفيروس كورونا على طلب النفط"، معتبراً أن سوق النفط في الوقت الحالي مدفوعة "بعوامل نفسية".

وأكد أن الاجتماع المقبل للدول الأعضاء باتفاق أوبك+ في مارس المقبل "سيبحث جميع الخيارات لضمان سوق نفط متوازنة".

وقال إن "امتثال الإمارات لتخفيضات اتفاق أوبك+ النفطي في ديسمبر تجاوز 100%".