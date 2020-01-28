مصر توقع اتفاقيتين مع "إكسون موبيل" بـ 332 مليون دولار للتنقيب عن النفط 

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع شركتي إيجاس واكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 17 مليون دولار لحفر 7 آبار.

وتتضمن الاتفاقية الأولى التنقيب عن النفط بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 4 آبار، والاتفاقية الثانية بمنطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار لحفر 3 آبار، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.

وقال الملا عقب التوقيع إن عودة شركة اكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن اكسون موبيل معروفة بسرعة الأداء والتزامها بالأمن في كافة عملياتها وكانت دائماً شريكا استراتيجيا لقطاع البترول. وأوضح أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها حجر الزاوية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطي.

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقيتين مع اكسون موبيل يصل بعدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليو 2014 وحتى الآن 82 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار دولار لحفر 340 بئرا.