بنك باركليز: هذا تأثير فيروس كورونا على أسعار النفط

قال بنك باركليز، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط ستتأثر بواقع دولارين للبرميل، بسبب الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا في الصين.

وأكدت الصين وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بالفيروس، مما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة للحد من انتشار الفيروس، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويتوقع البنك نزول الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين، على مدار العام بالكامل إلى 62 و57 دولاراً للبرميل على التوالي.

وانخفضت أسعار النفط على مدار الجلسات الست الماضية، ولكن البنك يقول إن رد فعل السوق قد يكون مبالغاً فيه.

ويجري تداول برنت حاليا قرب 59 دولاراً للبرميل والخام الأميركي قرب 53 دولاراً للبرميل.