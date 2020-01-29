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محافظ "المركزي المصري": سددنا جميع مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة

المصدر: القاهرة – رويترز
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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

وأضاف عامر في مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، مع برنامج مساء دي.إم.سي التلفزيوني "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة. منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديونا لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها".

وأشار إلى أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد صرح لـ"العربية.نت" في منتدى دافوس الاقتصادي، الأسبوع الماضي، أن مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة وصلت إلى 200 مليون دولار.

وقال الملا وقتها إن المستحقات انخفضت من 900 مليون دولار في يونيو الماضي، مؤكدا أنها لا تمثل حاليا أي مصدر قلق بالنسبة للحكومة المصرية.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر نحو 1.2 مليار دولار في يونيو 2018، و2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.

كلمات دالّة

#الشركاء الأجانب, #مستحقات, #مصر, #شركات النفط, #بترول

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