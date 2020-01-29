"إس-أويل" تورد وقوداً لـ"أرامكو" بقيمة 2.66 مليار دولار

قالت إس-أويل، ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقدا لتوريد منتجات نفطية مكررة تصل إلى 44 مليون برميل بقيمة إجمالية 3.1 تريليون وون (2.66 مليار دولار) إلى الذراع التجارية لأرامكو السعودية.

ويظهر إفصاح تنظيمي أن الشركة ستورد ما يصل إلى 10 ملايين برميل من الديزل، و15 مليون برميل من النفتا، و11 مليون برميل من وقود الطائرات، و8 ملايين برميل من البنزين إلى أرامكو لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) سنغافورة بموجب العقد الساري في الفترة بين أول يناير و31 ديسمبر 2020.