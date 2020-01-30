هل تقدم "أوبك+" اجتماعها بسبب كورونا إلى فبراير؟

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن من "الممكن جدا" أن اجتماع "أوبك+" قد يجري تقديمه إلى فبراير بدلا من الموعد المقرر في مارس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب قوله ردا على سؤال عن احتمالات تمديد اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط، "كل شيء وارد".

وسئل عرقاب أيضا عن التأثير المحتمل على أسعار النفط لتفشي فيروس كورونا، فأجاب قائلا "نحن في تشاور مستمر مع وزراء الطاقة لدول أوبك وسيتم اتخاذ قرارات في الأيام القادمة".

وإلى ذلك ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان العلاقات المشتركة وكذلك الوضع في أسواق الطاقة العالمية. ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل.