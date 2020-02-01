إنتاج أوبك يتراجع في يناير.. والنفط الأميركي عند مستوى قياسي

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج نفط أوبك هوى في يناير إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مع قيام السعودية ودول خليجية بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية.

وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضم في عضويتها 13 دولة 28.35 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا الشهر، ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم معدل لشهر ديسمبر.

ورغم التراجع في الإنتاج، نزلت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يقلص طلب الصين على الخام.

ودفع هذا أوبك وحلفاءها إلى مناقشة عقد اجتماع مبكر واتخاذ المزيد من الخطوات لدعم السوق. واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على تعميق تخفيضات الإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا من أول يناير/ كانون الثاني 2020.

ونصيب أوبك من الخفض الجديد حوالي 1.17 مليون برميل يوميا ينفذه عشرة أعضاء بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وتجاوز أعضاء أوبك العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في يناير بفضل تخفيضات أكبر من المطلوب من السعودية وحلفائها الخليجيين لدعم السوق. وخلص المسح إلى أن أوبك امتثلت بنسبة 133% للتخفيضات المعلنة في يناير، مقارنة بنسبة الامتثال في ديسمبر والبالغة 158%.

وبحسب مسح رويترز، كان إنتاج يناير هو الأدنى لأوبك منذ 2009، وهو العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق الأزمة المالية، مع استبعاد التغيرات المرتبطة بالعضوية التي طرأت منذ ذلك الحين.

وهوى إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 يناير بسبب إغلاق موانئ وحقول للخام من جانب جماعات موالية للقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر.

ووجد المسح أن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ 760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضاً من 1.15 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وقالت مصادر بالمسح إن السعودية قلصت الإنتاج من معدل ديسمبر، إذ تتجاوز طواعية الخفض المطلوب منها بموجب اتفاق أوبك+. وتجاوزت الإمارات أيضا الخفض المطلوب منها.

وإلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري نشر يوم الجمعة إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الانتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.

وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في نوفمبر مستوى قياسياً مرتفعاً عند 5.3 مليون برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا على الترتيب.

ووفقا لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأميركي أكثر من مليون برميل يوميا في الـ 11 شهرا الأولى من 2019.