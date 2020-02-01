إنتاج نفط أميركا يقفز لـ 12.9 مليون برميل يومياً

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري نشر الجمعة إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.

وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في نوفمبر مستوى قياسيا مرتفعا عند 5.3 مليون برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا على الترتيب.

ووفقا لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأميركي أكثر من مليون برميل يوميا في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019.

ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الإنتاج لشهر ديسمبر.

من ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة تراجع إلى 9.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 9.3 مليون برميل يوميا في أكتوبر.