إنتاج روسيا النفطي يصل في يناير إلى أعلى مستوى في 4 أشهر 

أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط بروسيا بلغ 11.28 مليون برميل يوميا في يناير ارتفاعا من 11.26 مليون في ديسمبر، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأحد.

ويتفق ذلك مع ما أبلغته مصادر لوكالة رويترز في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس حين بلغ الإنتاج 11.29 مليون برميل. وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر.

واستثنيت مكثفات الغاز وهي نفط خفيف من حصة إنتاج روسيا في الاتفاق العالمي الرامي لخفض إنتاج النفط وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة.

وينتهي العمل بالاتفاق المبرم بين منظمة أوبك وكبار المنتجين الآخرين فيما يعرف بأوبك+ بعد مارس.

وقال وزير النفط الروسي إلكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع أوبك وحلفائها إلى فبراير من مارس لبحث الضرر المحتمل للطلب على الخام عالميا من تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير لأقل مستوى في عدة أعوام مع تجاوز السعودية ودول خليجية أخرى تخفيضات الإنتاج المتفق عليها وتراجع الإمدادات من ليبيا بسبب حصار موانئ وحقول نفط.

وبلغ إنتاج الغاز في روسيا 65.51 مليار متر مكعب الشهر الماضي انخفاضا من 67.21 مليار متر مكعب في ديسمبر.