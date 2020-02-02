توافق على اجتماع استثنائي لدول اتفاق "أوبك+"

بعد أسبوع انخفضت فيه أسعار النفط بأكثر من 4% أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، عدم معارضة بلاده لتقديم موعد اجتماع أوبك+ المقرر في مارس المقبل، ليعقد خلال فبراير الحالي.

موضوع يهمك خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في 3 أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط... خفض حفارات النفط الأميركية لأول مرة منذ 3 أسابيع طاقة

وأشار نوفاك إلى أن بلاده تناقش بجدية مع السعودية انخفاضا محتملا في الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الوزير الروسي أن تحديد موعد اجتماع أوبك+، مازال قيد النقاش، وأن هناك حاجة إلى بضعة أيام إضافية لمراقبة تداعيات فيروس كورونا على أسواق النفط.

وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط بروسيا بلغ 11.28 مليون برميل يوميا في يناير ارتفاعا من 11.26 مليون في ديسمبر، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأحد.

ويتفق ذلك مع ما أبلغته مصادر لوكالة رويترز في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس حين بلغ الإنتاج 11.29 مليون برميل. وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر.

من جهته أعلن المصرف المركزي الصيني الأحد أنه سيضخّ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي يتوقّع أن يؤثر سلبًا على النمو في البلد الآسيوي العملاق.

وأعلن "بنك الصين الشعبي" في بيان أنه سيطلق العملية الاثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار البنك إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على "سيولة معقولة ووفيرة" في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر.