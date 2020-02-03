برنت يهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من عام

تراجعت أسعار خام برنت، اليوم الاثنين، إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب تفشي فيروس تاجي هناك.

وثمة دلائل على أن الطلب على الوقود في الصين ينخفض مع إلغاء شركات الطيران رحلات لوقف انتشار الفيروس وتأجيل مقاطعات إعادة فتح مصانع عقب عطلة العام القمري الجديد.

وتعطلت سلاسل الإمدادات في ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم، مما دفع سينوبك، أكبر شركة تكرير في الصين، لخفض الإنتاج نحو 12% الشهر الجاري.

وسجل خام برنت 56.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:50 بتوقيت غرينتش، منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.3%. وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.1% مسجلة 55.42 دولار في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير 2019.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 51.66 دولار للبرميل بعدما سجل أقل مستوى للجلسة عند 50.42 دولار بانخفاض 2.2% وهو أقل سعر منذ 14 يناير 2019.

وقد تُقدم منظمة أوبك وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في مارس ليصبح فبراير/شباط من أجل مناقشة أثر تفشى الفيروس على الطلب. وقالت مصادر في أوبك+ إن من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعا لتقييم تأثير الفيروس هذا الأسبوع.