بعد الحقل الضخم.. كم تحتاج الإمارات للاكتفاء من الغاز؟

أعلنت الإمارات عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، حيث يسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقال خالد العوضي مستشار طاقة في شركة Hawk Energy إن الإمارات تستورد في الوقت الحالي حوالي 3.3 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وأشار العوضي في اتصال مع "العربية" إلى أن كميات استيراد الغاز تصل إلى 40% من استهلاك الإمارات للغاز، مستبعداً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل حلول 2030 مع تشغيل محطة براكة للطاقة النووية ومشاريع طاقة شمسية ستقلل من عبء توليد الكهرباء الملقى على عاتق كميات استهلاك الغاز الطبيعي.

وأضاف أن إنتاج الإمارات من الحقل المكتشف والمتوقع خلال سنتين، سيصل إلى معدل متوقع يتراوح بين 200 إلى 300 مليون قدم مكعبة يومياً ستشكل أقل من 10% من استهلاك الإمارات.

وقال إن الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى اكتشافات أكبر، وأدنوك تسعى لمثل هذه الاكتشافات، كما أن الدولة تسعى للتحول إلى الطاقة الشمسية والذرية، وإذا جرى تحويل 50% من متطلبات توليد الطاقة الكهربائية إلى الطاقات الذرية والمتجددة، فسوف يعزز ذلك تحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن المخزون الحالي للإمارات من الغاز، بناء على معدل الاستهلاك الحالي، يغطي احتياجات 90 سنة مقبلة، كما أن الإنتاج الإماراتي من الغاز في تنامٍ ووصل إلى مستوى 7.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.