كورونا يكبد النفط أكبر خسارة في 13 شهراً

واصلت أسعار النفط الهبوط أثناء التعاملات اليوم الاثنين متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الخام في الصين بعد تفشي فيروس كورونا رغم أن احتمالات تخفيضات إنتاجية أكبر من منظمة أوبك وحلفائها قدمت بعض الدعم للسوق.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت دولارا إلى 55.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1434 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2019.

وتراجع خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 50.98 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 50.42 دولار، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ يناير 2019.