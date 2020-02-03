متى يمثل كورونا أزمة لأوبك وحلفائها؟

قال الخبير النفطي، كامل الحرمي، في تصريحات لـ"العربية"، إن تأثير فيروس كورونا على النفط الآن يتمثل في تراجع الطلب الصيني.

وأشار إلى أن استهلاك الصين تراجع بنحو 3 ملايين برميل يومياً، كما خفضت المصافي طاقتها التكريرية بنحو مليون برميل.

وأوضح أن تلك العوامل تؤدي إلى وصول سعر النفط إلى ما يتراوح بين 57 و58 دولاراً للبرميل.

ويرى أن وصول سعر البرميل إلى 55 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى ظهور مشكلة لدول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها (أوبك +)، إذ إن أوبك لا تستطيع أن تخفض إنتاجها بنحو 3 ملايين برميل يومياً، لتعييد التوازن في السوق.

ورغم ذلك، توقع أن يتراوح سعر النفط خلال العام ما بين 55 و60 دولاراً للبرميل.