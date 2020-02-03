"أوبك+" تدرس خفضاً إضافياً للنفط بـ500  ألف برميل يومياً

قال مصدران إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفاءها يدرسون خفضاً إضافيا لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بسبب أثر فيروس كورونا على الطلب.

وقال مصدر في أوبك إن "أوبك بلس" تدرس عقد اجتماع في 14 و15 فبراير، بدلاً من مارس. وأشار إلى أن معظم أعضاء المنظمة متفقون على ضرورة تعميق خفض إنتاج النفط.

وخفض بنك "سيتي غروب" من توقعاته لأسعار النفط من 69 دولاراً إلى 54 دولاراً في الربع الأول من العام، وإلى 50 دولاراً في الربع الثاني.

وقالت مصادر لبلومبيرغ، إن الطلب على النفط من الصين تراجع بـ20% في أعقاب الأزمة، أو ما يساوي 3 ملايين برميل يومياً.

وتراجع النفط 10 دولارات للبرميل هذا العام إلى 56 دولاراً، وهو دون المستوى الذي تنشده دول أوبك لضبط ميزانياتها.

ويقول محللون ومتعاملون إن انتشار الفيروس التاجي بالصين قد يقلص الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.