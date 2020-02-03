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سيتي غروب: تأثير "كورونا" على أسواق السلع سيستمر حتى الربع الأخير

المصدر: العربية.نت
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خفضت "سيتي غروب" توقعاتها لأسعار مجموعة من السلع على رأسها النفط، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأشارت "سيتي غروب" إلى أن تأثير الفيروس على الأسواق سيكون أسوأ بكثير من توقعاتها الأولية.

وقالت المجموعة إن انتشار الفيروس غير من توقعات نمو الاقتصاد الصيني والعالمي "بشكل جذري"، مشيرة إلى أن التأثير السلبي على أسواق السلع سيستمر حتى الربع الأخير من العام، وسط الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية، والتي تماثل في تأثيرها "إغلاقاً عاماً" للاقتصاد.

وخفض البنك من توقعاته لأسعار النفط من 69 دولاراً إلى 54 دولاراً في الربع الأول من العام، وإلى 50 دولاراً في الربع الثاني.

وقالت مصادر لبلومبرغ، إن الطلب على النفط من الصين تراجع بـ20% في أعقاب الأزمة، أو ما يساوي 3 ملايين برميل يومياً.

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