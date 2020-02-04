آمال بتخفيضات إنتاج "أوبك+" ترفع أسعار النفط

تعافت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لترتفع ما يصل إلى 1% بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل آمال بأن تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها ستعوض أثر أي انخفاض في الطلب على الوقود ربما ينشأ بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين.

وبلغ خام برنت 54.94 دولار للبرميل، مرتفعا 49 سنتا أو نحو 0.9% بحلول الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 1.3% إلى 50.79 دولار.

وعلى الرغم من المكاسب التي سجلها اليوم، فإن الانخفاض المستمر على مدى الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا ما زال يضع الأسعار عند مستوى يقل أكثر من 20% عن ذروة العام الجاري التي سجلها الخام في 8 يناير، كما أن انخفاض الأسعار أمس الاثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى في أكثر من عام.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، أمس الاثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بم افي ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون خفض إنتاج الخام بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا بسبب تأثر الطلب بفعل فيروس كورونا.

وإلى ذلك، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة للتعاون مع منظمة أوبك فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كان الكرملين ذكر، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحدثا هاتفيا وأكدا استعدادهما لمواصلة التعاون في إطار صيغة أوبك+ لضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وقال بيسكوف للصحافيين في مؤتمر صحافي دوري عبر الهاتف "روسيا مستعدة للتعاون في إطار هذه الصيغة". وذكرت مصادر في أوبك+ أن دول المجموعة تدرس عقد اجتماع وزاري يومي 14 و15 فبراير قبل موعد الاجتماع القادم المزمع في مارس.