إنتاج بي.بي من النفط الصخري بأميركا يرتفع بأكثر من المثلين

زاد إنتاج بي.بي من النفط الصخري بالولايات المتحدة أكثر من مثليه في 2019 مقارنة بالعام السابق، إذ كثفت الشركة الإنتاج في أعقاب الاستحواذ بقيمة 10.5 مليار دولار على أصول بي.إتش.بي أواخر 2018.

وارتفع إنتاج النفط بقطاع بي.بي للنفط الصخري، المعروف باسم بي.بي.إكس إنرجي، إلى 124 ألف برميل يوميا في 2019 من 55 ألف برميل يوميا قبل عام.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2175 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من 1705 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا. وارتفع الإنفاق الرأسمالي في بي.بي.إكس إلى 1.94 مليار دولار في 2019، أي ما يعادل نحو 12% من إجمالي نفقات بي.بي الرأسمالية، من 1.15 مليار دولار في

العام السابق.

وقال المدير المالي برايان جيلفاري إن بي.بي أتمت إلى حد كبير بيع بعض المحافظ من أصول في قطاع النفط الصخري تنتج في الأغلب غازا طبيعيا، والتي طرحتها للبيع عقب صفقة بي.إتش.بي.

وشغلت بي.بي.إكس في المتوسط 13 منصة حفر في ثلاثة أحواض في 2019، بواقع أربع منصات في حوض هاينسفيل وست في إيجل فورد وثلاث في الحوض البرمي.